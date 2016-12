Bens da Operação Cauxi são bloqueados pelo MPE

Após o dia 6 de janeiro, data em que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) retornará do recesso, todos os bens mapeados pelo órgão, sendo provenientes dos desvios de R$ 56 milhões deflagrados pela Operação Cauxi, serão sequestrados e bloqueados.

Segundo o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Lauro Tavares, que coordena as investigações, no momento já há veículos, imóveis, terrenos e contas correntes sendo retidos, mas somente em janeiro haverá um relatório total de itens obstruídos.

Tavares informou que as equipes do MP estão fazendo um levantamento total de bens que foram, possivelmente, adquiridos por meio dessa verba desviada. As investigações incluem analisar se os ‘terceiros’, que surgem como proprietário dos itens, teriam rendimentos suficientes para efetuar a aquisição do patrimônio.

“É um trabalho minucioso. Após a identificação dos bens que foram, possivelmente, obtidos por meio de recursos oriundos de desvio de verba pública haverá o bloqueio, venda e devolução dos valores ao município de Iranduba”, destacou.

Jornal EM TEMPO