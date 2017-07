Benjamin Constant recebe medicamentos para suprir necessidade até o fim do ano

A ação faz parte do programa de reconstrução do serviço de saúde implantado pelo prefeito do município – Foto: Divulgação

O município de Benjamin Constant (distante 118 km de Manaus) abasteceu a rede de saúde local com 75 itens que constam na lista de remédios indispensáveis à Atenção Básica de Saúde, de acordo com a recomendação da Unesco. A ação faz parte do programa de reconstrução do serviço de saúde implantado pelo prefeito David Bemerguy, que anunciou a chegada da primeira remessa resultante de licitação realizada ainda no primeiro semestre deste ano. Outros dois processos licitatórios tem programação de chegada dos produtos para o próximo dia 27 deste mês e dia 3 de agosto.

“Da mesma forma que determinei o retorno imediato dos serviços nas unidades de saúde, como o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mandei licitar com a máxima urgência, dentro dos limites da lei, o fornecimento de todos os itens necessários para ‘ressuscitar’ o setor. Se, de um lado temos a responsabilidade fiscal e democrática da Lei de Licitações, do outro a extrema necessidade do povo que minguava por abandono da atenção básica”.

O primeiro lote de medicamentos vai garantir o atendimento ambulatorial e ajudar no tratamento de doenças como hipertensão, diabetes e pequenas emergências. “O novo estoque garante atendimento pelo menos até o final deste ano” assegurou.

Bemerguy também anunciou que conseguiu resgatar um convênio com o governo federal por meio do Consórcio Aza Vida, composto pelos municípios do Alto Solimões, que não foi utilizado na gestão anterior por falta de organização, disse o líder. “Regularizamos a instituição e garantimos mais R$ 100 mil em medicamentos para o nosso povo”, garantiu.

