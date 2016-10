Bem votado, Silas diz não ter vontade de apoiar ninguém no 2º turno em Manaus, mas decisão é do partido

Terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de Manaus na votação deste domingo (2), o deputado federal Silas Câmara (PRB), da coligação ‘Somos todos Manaus’, informou na manhã desta segunda-feira (3), em coletiva na sede do parido, que ainda não vai se posicionar sobre qual candidato deverá apoiar no segundo turno das eleições municipais na capital.

Na ocasião, ele fez questão de revelar sua intenção pessoal para o pleito. “Se dependesse apenas de mim, não escolheria nenhum dos candidatos que disputarão o segundo turno, deixaria a população decidir quem é melhor ou pior para a cidade. Mas essa decisão não depende só de mim, tenho que aguardar o posicionamento do meu partido, o PRB”, revelou.

Acompanhado da esposa, a empresária e ex-deputada federal pelo Acre, Antônio Lúcia (PSC), que teve o mandato cassado em 2011, Silas Câmara fez questão de destacar que sai de uma eleição com a certeza de dever cumprido e o sentimento de vitória.

“Na vida pública e política, a gente vence quando faz tudo que tem que ser feito para poder chegar ao final de um momento com um resultado, onde podemos ver um sinal de vitória”, destacou o político que recebeu 115.770 votos, segundo apuração do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Além da esposa, estiveram presentes na coletiva de imprensa o vice da chapa de Silas, Coronel Amadeu (PSC), o presidente estadual do (PSC), Nilton Barroncas, e os presidentes estadual e municipal do PRB, João Carlos Mello e Elienai Câmara, respectivamente.

Por fim, Silas fez questão de afirmar que, provavelmente, disputará as eleições em 2018.

Por Isac Sharlon