Bem vestida, dupla armada assalta mais de 50 passageiros em ônibus na Zona Leste

“Bem vestidos, com mochilas e pastas debaixo dos braços, aparentando serem pessoas em buscas de emprego”, diz o motorista Fábio Brasil, de 33 de anos, ao descrever as características de dois homens armados – que renderam passageiros e funcionários da linha de ônibus 677 – durante um assalto, na manhã desta quinta-feira (19), na avenida avenida Grande Circular, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

A dupla é acusada de utilizar uma faca e um revolver para aterrorizar os passageiros durante o assalto. Três mulheres, sendo uma delas gestante, passaram mal dentro do coletivo e foram socorridas pelo Samu. Posteriormente, foram levadas para um hospital.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

“O roubo aconteceu por volta das 7h [horário de pico] e o veículo estava lotado, com mais de 50 passageiros. Os homens entraram já anunciando o assalto. Um colocou a arma na minha cabeça e pediu para reduzir a velocidade, enquanto o outro pulou catraca com a faca nas mãos e foi roubando os passageiros”, contou o motorista Fábio Brasil, dizendo ainda que somente neste ano já sofreu outros três assaltos na mesma linha de ônibus.

O motorista contou ainda que foi agredido por um dos assaltantes e, para evitar serem agredidos, a dupla pulou do ônibus em movimento. “Alguns passageiros se revoltaram e tentaram agredir o assaltante que estava atrás, mas ele conseguiu abrir a porta e pulou. O outro, que estava me ameaçando com um revólver, me deu uma coronhada que Graças a Deus não quebrou minha cabeça. Ele pediu que eu abrisse a porta da frente e fugiu”, disse Fábio.

Após abandonarem o veículo, os suspeitos correram em direção por um rip-rap (igarapé) levando cerca de R$ 200 (renda do coletivo) e vários pertences dos passageiros.

A Polícia Militar realizou buscas pelos suspeitos, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Fim da escapadinha: contatos do WhatsApp agora podem ver sua localização

Carro bate em poste e motorista morre preso entre as ferragens na Torquato Tapajós

Traficantes soltam fogos em comemoração ao aniversário de traficante no Alvorada