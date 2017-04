Belo faz show com Sebastião Júnior e Batucada em Parintins

O feriado prolongado no final desta semana será agitado em Parintins. Além do tradicional Alvorada Vermelha e Branca, na madrugada do Dia do Trabalho, na sexta-feira (29), será realizado o show do cantor Belo, que sobe ao palco ao lado do levantador Sebastião Júnior e da Batucada, para apresentação inédita na Cidade Garantido, sede da agremiação.

Um dos principais nomes do pagode brasileiro, Belo fará uma apresentação com todos os sucessos de sua carreira desde os tempos do grupo Soweto até o mais recente trabalho, a romântica “Você e Eu”, lançada no último dia 13 e que se transformou em hit em todas as rádios do País.

Os ingressos, com preços a partir de R$ 30 para pista, já estão à venda na sede da Amazon Best em Parintins (Rua Vieira Júnior, em frente ao porto) e também na bilheteria da Cidade Garantido. Também estão à disposição do público bilhetes na área VIP (R$ 60), frisas (para 15 pessoas), camarote stage (15 pessoas) e camarote frontal (para 20 pessoas).

Para o evento, fruto da parceria entre a Amazon Best e a diretoria do Boi, foi montada ainda uma grande estrutura na Cidade Garantido, que inclui uma praça de alimentação e também uma feira de artesanatos regionais para o público.

“Estamos iniciando uma parceria com os Bumbás, que vai além da venda dos ingressos para o festival. Juntos estamos promovendo ações e projetos em Manaus e em Parintins, como o show do cantor Belo, que possam gerar outras fontes de renda para as agremiações e ao mesmo tempo, movimentar a cena cultural e econômica na região do Baixo Amazonas”, afirmou o diretor da Amazon Best, Valdo Garcia, ao acrescentar que a produção do evento vai gerar 200 postos de trabalho temporários na Ilha Tupinambarana.

No dia 3 de junho o show acontece no curral Zeca Xibelão, do Boi Caprichoso, e a atração nacional confirmada é a funkeira Ludmila, com participação dos itens oficiais.

SERVIÇO:

O QUE: Show cantor Belo, Sebastião Júnior e a Batucada

QUANDO: 29 de abril – 21h

ONDE: Cidade Garantido – Parintins

QUANTO: A partir de R$ 30

VENDAS: Amazon Best Parintins (R. Vieira Junior, 754, Centro) e Cidade Garantido

Com informações da assessoria