Bella Falconi festeja 32 anos em Punta Cana: ‘Quanto mais velha fico, mais nova me sinto’

Bella Falconi completa hoje 32 anos em muito boa forma. Quem deu o presente foi o seu marido Ricardo Rocha. O casal e a filha Vicky, de 1 ano, estão em Punta Cana, na República Dominicana.

“Quanto mais velha fico, mais nova me sinto. Meu tempo agora é dedicado a Vicky. O resto eu encaixo! Malho menos vezes por semana e tento me dedicar ao máximo a ela. Obviamente, continuo saudável. Mas sem neuras, sem tanta cobrança. Eu me cobrava demais, vivia para isso. Hoje, vivo pela minha filha”, conta a Bella.

Com informações da assessoria