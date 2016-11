Bella Falconi afirma que Fernando de Noronha é um dos lugares mais lindos do mundo

Bella Falconi aproveitou uns dias de folga no arquipélago pernambucano que está na listinha de viagens de quem ama natureza, Fernando de Noronha. Ela que faz parte do elenco do ‘Saltibum’, quadro do Caldeirão do Huck, além de ter ‘embelezado’ ainda mais o local exibindo toda sua boa forma, não economizou elogios ao lugar.

“Noronha é um dos lugares mais lindos que já estive. A natureza é intocada, não existe sujeira alguma nas praias e a energia é algo inexplicável. Curtimos cada minuto no paraíso”, disse deslumbrada.

A musa fitness estava acompanhada de sua filha Victoria, fruto de seu relacionamento com Ricardo Rocha e aproveitou para compartilhar com outras mamães que o local também é ótimo para se divertir com os pimpolhos.

“A Vicky curtiu muito, ao contrário do que eu pensava, dá pra trazer bebe pequeno para ilha com todo conforto”, contou.

Bella que acabou se tornando fonte de inspiração para um enorme fã clube e recentemente comemorou dois anos de casamento, finalizou

“É sempre bom viajar no nosso Brasil que é maravilhoso. Estamos muito felizes, a família cada dia mais unida e desfrutando todas essas bençãos de Deus”.

Com informações da assessoria