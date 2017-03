Belfort não resiste e é nocauteado por Kelvin Gastelum

O lutador brasileiro Victor Belfort segurou o quanto pôde, mas não aguentou a pressão do americano Kelvin Gastelum e foi nocauteado aos 3m52s do primeiro round. A luta principal do UFC Fortaleza, no Ceará, aconteceu neste sábado (11), no Centro de Formação Olímpica.

Belfort, 39, chegou a cair duas vezes no octógono antes de ser nocauteado pelas mãos de Gastelum, 14 anos mais jovem que o brasileiro. Após a vitória, o americano, que subiu ao peso-médio, desafiou Anderson Silva.

“Tem um cara que começou isso, é uma lenda como Victor. Estou pronto para Anderson, em 3 de junho, no Rio”, disse o americano, que pediu para a plateia cantar “Parabéns a você” para seu pai, que aniversariou durante o seu treinamento.

Emocionado, Belfort sinalizou que sua próxima luta será a despedida de sua carreira. Ele também pediu para se apresentar no Rio de Janeiro, já que possui mais uma luta em seu contrato.

FolhaPress