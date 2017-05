Belchior será velado nesta segunda em Sobral; enterro será em Fortaleza

O corpo do cantor e compositor Belchior será velado, nesta segunda (01), tanto em Sobral, cidade em que nasceu, quanto em Fortaleza. Ele morreu na madrugada deste domingo (30), em Santa Cruz do Sul, onde vivia, em decorrência de um rompimento da aorta.

Familiares do artista comunicaram o governo do Ceará, que, em nota, decretou luto oficial de três dias no Estado.

O corpo do artista deixou o Rio Grande do Sul ainda no fim da noite de domingo e seguiu para Sobral, onde será velado das 7h às 10h, no teatro São João.

Depois, vai para Fortaleza. Das 12h até às 7h de terça (02), o velório acontece no centro cultural Dragão do Mar.

A missa de corpo presente está marcada para acontecer às 7h, no próprio Dragão do Mar. Em seguida, o corpo segue para o cemitério Parque do Paz, em Fortaleza. O sepultamento acontece às 9h.

Folhapress