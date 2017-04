Belchior morreu de causas naturais, diz delegado de Santa Cruz do Sul

Belchior morreu sereno, durante o sono e ouvindo musica clássica, segundo o delegado Luciano Menezes, responsável pela investigação da morte do cantor cearense de 70 anos.

O músico, cujo paradeiro era desconhecido nos últimos anos, foi encontrado pela companheira na sala de estar de casa, na manhã deste domingo (30).

“Não há ato externo de violência, então descartamos homicídio. Ele morreu de causas naturais, mas ainda não se sabe do quê”, afirmou à reportagem o delegado.

Menezes disse ainda que, segundo a companheira de Belchior, Edna Prometeu, o músico “não tinha problemas de saúde, nem tomava nenhuma medicação”.

O corpo de Belchior foi transferido no fim da tarde de domingo para Cachoeira do Sul (a cerca de 200 km de Porto Alegre), de onde seguiria para a cidade de Venâncio Aires. Só então seria encaminhado para Porto Alegre, de onde partiria para Fortaleza, onde deve ocorrer o velório.

Frio

De acordo com o depoimento prestado por Prometeu à Polícia Civil, na noite de sábado (29), Belchior se queixou de frio e de dor nas costas.

Ele pediu então um cobertor, enquanto escutava música clássica em uma sala nos fundos da casa, seu espaço favorito. Quando ela subiu para dormir, perguntou ao companheiro se queria acompanhá-la, mas ele pediu para ficar no sofá. No domingo de manhã, perto das 7h, foi ali que ela encontrou o corpo do músico.

Belchior, que foi aluno de medicina na juventude, seria, por isso, muito preocupado com a saúde. Vivendo uma vida reclusa, em uma rua quieta e residencial de Santa Cruz do Sul, o cantor fazia exercícios à beira da piscina e saía para caminhar esporadicamente para manter a forma física.

Com medo de ser reconhecido, ele fazia exercícios sempre em horários estratégicos do dia. Tanto que, na manhã deste domingo, os vizinhos da casa branca de dois pisos se surpreenderam ao saber que havia quase dois anos esse era o endereço do cantor mais procurado da MPB.

Folhapress