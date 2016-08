Belão assume governo do Amazonas até quinta

Com sete mandatos consecutivos de deputado estadual no currículo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Belarmino Lins (Pros), assume, na manhã desta terça-feira (30), o governo do Estado até quinta-feira (1º), quando o governador titular, José Melo (Pros), retoma suas atividades executivas.

“Nestes três dias vou me ater ao cumprimento rígido da agenda institucional do governador José Melo, com disciplina e muita disposição para o trabalho, em nome do povo do Amazonas”, disse Belão que nos últimos dez anos assumiu diversas vezes o governo.

“É o maior cargo do Estado e portanto exige alta responsabilidade e dedicação férrea”, afirma.

Belão é o quarto da linha sucessória de Melo e chega ao governo por conta dos impedimentos do vice-governador Henrique Oliveira (SDD) e do deputado-presidente da Aleam, Josué Neto (PSD), que participam das atuais eleições municipais, e também tendo em vista o fato de o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, encontrar-se em Brasília juntamente com o governador José Melo.

Pascarelli e Melo prestigiam hoje a posse do ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no cargo de corregedor-geral da Justiça Federal, substituindo o ministro Og Fernandes. A cerimônia ocorre esta manhã no auditório do Conselho da Justiça Federal, na capital federal.