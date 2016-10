Beira-Mar é condenado a 30 anos de prisão por morte de estudante em 1999

O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi condenado a 30 anos de prisão, pena máxima, pela morte do estudante de informática Michel Anderson Nascimento dos Santos, em agosto de 1999, em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio. Com mais essa condenação, as penas de Beira-Mar chegam a 350 anos.

Beira-Mar foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri da Capital do crime de homicídio triplamente qualificado -motivo torpe, sem chances de defesa e com emprego de tortura- e por comandar a execução de Michel na favela Beira-Mar. Na época, o traficante estava preso, mas dava as ordens por meio de ligação telefônica.

O julgamento foi realizado nesta terça (18) por meio de videoconferência já que Beira-Mar está preso na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia. Segundo a Justiça, essa foi a primeira vez que uma sessão do júri foi feita pelo sistema na Comarca da Capital. Logo no início, o traficante informou que ia usar o direito de se manter em silêncio.

O juiz Daniel Werneck Cotta afirmou que Beira-Mar organizou e dirigiu a conduta dos executores. “Observa-se que o acusado, durante a cruel execução do delito, em que se praticavam atrozes atos de tortura, requeria aos seus comparsas que chamassem a vítima ao telefone para conversar ironicamente com a mesma, demonstrando frieza e aparente satisfação e regozijo com o sofrimento alheio”. Dessa forma, Cotta julgou procedente a punição decidida pelo conselho, formado por sete jurados populares.

Beira-Mar comandava a principal facção criminosa do Rio. O codinome Beira-Mar tem origem nesta favela da Baixada Fluminense, onde ele despontou como chefe do tráfico no início da década de 1990. Nos anos seguintes, passou a ser reconhecido como um dos principais articuladores da facção Comando Vermelho.

Preso desde abril de 2001, quando foi capturado na selva colombiana por tropas do exército local, Beira-Mar ganhou notoriedade por organizar sua própria rede de distribuição de armas e drogas a partir de conexões com traficantes da América Latina.

Condenações

Com a sentença desta terça, o traficante Fernandinho Beira-Mar acumula agora penas que somam quase 350 anos de prisão. No dia 13 de maio 2015, Beira-Mar foi condenado a 120 anos de prisão por ter comandado, em 2002, uma rebelião no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, quando foram mortos quatro traficantes de uma facção rival.

Em 2013, Beira-Mar foi condenado a 80 anos sob acusação de planejar e ordenar a morte de dois homens na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio, no mesmo ano de 2002. Nesta época, o traficante já estava preso.

O traficante também tem 69,5 anos de condenações por tráfico de drogas e homicídio no Rio de Janeiro, além de condenações em outros Estados.

Por Folhapress