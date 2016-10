Beijo entre Marquezine e Letícia Colin em ‘Nada Será Como Antes’ movimenta a web

O ‘MasterChef’ (Band), sempre entre os assunto mais comentados do Twitter, teve uma concorrência de peso na noite desta terça-feira (18): o beijo entre Beatriz (Bruna Marquezine) e Julia (Leítica Colin) em ‘Nada Será Como Antes’ (Globo).

A aguardada cena do beijo lésbico marcou o início do triângulo amoroso entre as duas e Otaviano (Daniel Oliveira), irmão de Julia.

O episódio aconteceu durante um baile de carnaval, onde a personagem de Leticia pediu para que Beatriz se afastasse de Otaviano.

Provocativa, a atriz falou que Julia estava se comportando “como uma mulher morrendo de ciúme do marido” e a surpreendeu com um selinho (o beijo “americano”, como disse) e outro de verdade (“francês com temperinho brasileiro”) que não foi exibido completamente.

Folhapress