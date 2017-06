Beer Truck: empresa aluga Kombi para levar chope a qualquer lugar de Manaus

A ideia é levar a cerveja artesanal de forma prática e com valores acessíveis para festas e eventos – Divulgação

O conceito de food truck já é conhecido por todos – é um automóvel equipado para servir comida. Mas sabia que agora existe um veículo que oferece cerveja artesanal quase nos mesmos moldes dos food trucks? Essa é a ideia por trás do Kombarão, uma novidade oferecida pelo Barão Cervejas, um bar especializado na bebida mais apreciada do mundo.

De acordo com o empresário George Costa, a ideia é levar a cerveja artesanal de forma prática e com valores acessíveis para festas e eventos. “Pensamos que, se tem uma coisa que combina com comida de rua, é uma boa cerveja artesanal. Ela é a nova queridinha dos amantes de cerveja no Brasil. E há cada vez mais adeptos do ‘beba menos, beba melhor’, então criamos o conceito de ‘beer truck’ com a premissa de levar cerveja artesanal sobre rodas para os principais eventos e parques gastronômicos da cidade”, explica.

Para resgatar a verdadeira identidade da comida de rua, Costa escolheu o carro mais antigo e mais tradicional, a famosa Kombi. “A Kombi faz parte da história de todos os brasileiros, sempre foi um carro popular e de fácil acesso a maioria dos empreendedores”, conta.

Por conta disso, o Barão uniu o útil ao agradável, já que a Kombi atende com excelência as necessidades do negócio, com uma grande capacidade de carga e com o charme da tradição do veículo.

Para levar a Kombarão para sua festa, os barris podem ser de 20, 30 ou 50 litros. O pedido mínimo são 100 litros para que a Kombi fique à disposição do local. Não é cobrado o aluguel do carro, somente pelo fornecimento do chope, que pode ser feito de forma consignada. O litro do chope pilsen custa R$ 10, já do chope de trigo claro ou escuro é R$ 14 e o litro da Pale Ale ou da American Wheat é R$ 26.

Kombarinho

No entanto, para quem quer a qualidade dos serviços do Barão Cervejas para eventos menores, o bar oferece o carrinho de chope, apelidado de Kombarinho. “Ele traz toda a praticidade com mesma eficiência da nossa Kombi. Com capacidade de carregar até 50 litros de chope por vez, esse carrinho é a melhor alternativa para circular em eventos e chegar sempre mais perto do seu público, podendo trabalhar em parceria com a Kombi e aumentar a capacidade de atendimento em grandes eventos”, observa George Costa.

A vantagem do Kombarinho é que ele pode ser levado a eventos menores e chegar a lugares que o carro não pode, como áreas VIPs, mezaninos, beira de piscina e até na cobertura do seu apartamento.

EM TEMPO