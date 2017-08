Bebedeira acaba em briga e homem morre assassinado com pedrada na cabeça

Duas garrafas com cachaça, uma sandália e a pedra usada no crime foram apreendidas – Daniel Landazuri

Um homem identificado como “Neguinho”, que aparentava ter entre 30 e 35 anos, foi morto com uma pedrada na cabeça, na noite deste domingo (13), na esquina das ruas México e Santiago, do bairro Campos Eliseos, na Zona Oeste de Manaus. O suposto autor do crime, que até o momento não teve o nome divulgado, foi preso.

Testemunhas contaram para a polícia que Neguinho e o suspeito estavam bebendo juntos e acabaram brigando. Durante a luta o autor do crime teria atingido a vítima com uma pedrada na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Materiais da cena do crime foram coletados como evidências e o autor do homicídio foi encaminhado ao 10º DIP.

Os moradores do Campos Eliseos contaram também que a vítima era alcoólatra e morador de rua. Neguinho costumava fazer pequenos serviços pelo bairro para sustentar o vício.

O corpo foi removido para o IML, onde aguarda por identificação.

EM TEMPO

Daniel Landazuri

