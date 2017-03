Bebê morre em Autazes sob suspeita de estupro

Um bebê de 8 meses, identificado no Instituto Médico Legal (IML) como Laís Nóbrega, morreu sob suspeita de ter sido vítima de estupro no município de Autazes (distante 112km de Manaus). O caso ocorreu na região do igarapé do Taboca, zona rural do município.

Segundo informações obtidas no Instituto, o bebê faleceu por volta das 8h, de sexta-feira (17), no Hospital Municipal de Autazes.

O resultado da necropsia – realizada às 23h do mesmo dia, no IML – deve sair em até 30 dias e poderá confirmar a suspeita de estupro.

Não há indícios de quem tenha cometido o possível crime.

A reportagem tentou contato com a Delegacia Interativa de Autazes, por meio do número (92) 3317 – 1290, mas as ligações não foram atendidas.

