Bebê é salvo por PM no bairro Nova Esperança

Eram 16h30, da quinta-feira (3) quando moradores da Avenida Laguna, no bairro Nova Esperança, Zona Norte, acionaram os policiais militares lotados na 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para pedir ajuda para uma criança que se encontrava inconsciente, sem conseguir respirar, depois de ter se engasgado com um pedaço de fruta com a qual estava se alimentando.

A ação de urgência dos procedimentos executados pelos soldados M. Serafim e Dilsoney foi providencial, caso contrário, o bebê de apenas sete meses de vida poderia ter ido a óbito. A mãe da criança, a dona de casa Vânia Maria de Lima Silva, 38, estava muito emocionada e agradeceu aos policiais, pelo socorro.

Após o atendimento de emergência realizado para a desasfixia da criança, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para que pudesse conduzir o menino ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) mais próximo, onde passaria por uma avaliação médica e receberia a devida assistência.

O número corporativo da 19ª Cicom, 98842-1728, fica à disposição para denúncias e chamados. Além deste, os chamados para realizar denúncias e socorros também podem ser feitos por meio do telefone do Corpo de Bombeiros, 193.

Com informações da assessoria