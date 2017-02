Bebê é encontrado morto em aterro sanitário

Um bebê, do sexo masculino, aparentando ter entre 8 a 9 meses, foi encontrado morto, por volta das 10h da manhã desta segunda-feira (13), dentro de um saco de lixo, no aterro sanitário da prefeitura, localizado no quilômetro 18 da rodovia AM-010 (Manaus- Itacoatiara).

De acordo com o tenente, Diego Lopes, da 26ª Companhia interativa comunitária (Cicom), a criança foi encontrada por um dos trabalhadores do lixão, no momento que uma máquina estava espalhando os resíduos.

“O trabalhador o encontrou a criança e nos acionou. O bebê estava dentro de um saco, os funcionários colocaram ele em uma caixa de papelão para esperar a perecia. Era um menino de aproximadamente oito a nove meses. Segundo os trabalhadores, perto do saco já havia uma grande quantidade de urubus”, contou o tenente.

O corpo do bebê foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os procedimentos cabíveis.

Mara Magalhães

EM TEMPO