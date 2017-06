Bebê é encontrado boiando em igarapé no São Jorge

O corpo de um bebê, aparentemente recém-nascido, foi encontrado enquanto boiava, no igarapé do Franco, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, no início da tarde desta sexta-feira (8). Três madeireiros viram a criança, ao buscarem peças de madeira na água, para vender.

“Na hora, pensamos até que fosse um boneco. Olhando com mais calma, percebi que era uma criança de verdade, por causa da pele descascando e algumas marcas de sangue na boca”, disse Adriano Queiroz, 30, que estava na canoa com o padrasto, Marçal dos Santos.

De acordo com Marçal, ele e os companheiros desciam o igarapé em busca de madeira, junto com um terceiro homem em outra canoa, quando avistaram o bebê boiando no igarapé. O madeireiro emocionou-se ao falar sobre o fato. “A gente fica sentido com uma coisa dessas. Ver uma pessoa sem coração ter uma atitude dessa, é algo que magoa”, lamentou.

O corpo da criança apresentava marcas no rosto e pescoço, e demonstrava pouco estado de decomposição, sugerindo que estava na água há pouco tempo.

Policiais militares isolaram o local, até a chegada do Departamento de Polícia Técnico Científica. A polícia civil vai investigar o fato.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

