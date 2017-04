Bebê de 4 meses está internada em hospital sob suspeita de estupro

Uma bebê, de apenas quatro meses, completou – nesta sexta (21) – três dias de internação no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Galileia, localizado na Zona Norte de Manaus. De acordo com a direção do hospital, ela deu entrada com pneumonia e infecção intestinal, mas há suspeita de estupro.

Conforme informações repassadas pela assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), pelo fato da criança estar defecando em excesso e com assaduras entre as pernas, os médicos suspeitaram do abuso e optaram por acionar o Conselho Tutelar da Zona Norte.

A Susam informa ainda que, tão logo a criança esteja de alta médica, deverá ser encaminhada ao Serviço de Atenção às Vítimas de Violência Sexual (Savvis), na Maternidade Moura Tapajós, para que médicos especializados analisem a situação.

“Ainda não podemos confirmar o abuso. Na segunda (24), se ela já estiver de alta, vai para o Savvis. Se há denúncia, isso precisa ser averiguado”, informou a conselheira tutelar da Zona Norte, Fabíola Reis, assegurando ainda que o caso será acompanhado pela equipe.

“Vamos acompanhar o caso e a família, principalmente em relação às questões de vulnerabilidade. Pelo quadro médico que essa criança deu entrada no hospital, ela não está sendo bem cuidada”, frisou a conselheira.

Conforme informações de familiares que estão no SPA, a madrasta da menina tem fotos que comprovariam o abuso. E, segundo esta mulher, a mãe da bebê tem 16 anos e é usuária de drogas.

Rosianne Couto

EM TEMPO