Bebê de 11 meses morre e família suspeita de negligência médica

Marlon Elian Lima de Almeida de 11 meses morreu na noite de terça-feira (20), no pronto-socorro da Criança Joãozinho, bairro São José, Zona Leste. A família de Marlon suspeita de negligência médica.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pelo pai de Marlon, um homem de 27 anos, a criança estava internada desde o último sábado (17), e na noite de terça-feira acabou morrendo. O pai do menino afirmou que o filho não foi bem atendido.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, um laudo necroscópico foi solicitado. Após o resultado dos exames realizados no Instituto Médico Legal (IML), se for confirmada negligência por parte da equipe que atendeu a criança na unidade hospitalar, será instaurada investigação para apurar os fatos.

A direção do Pronto-socorro da Criança informou que o menino possuía diagnóstico de neuropatologia, ou seja, a criança nasceu com problemas neurológicos e foi internada para tratar de um quadro relacionado ao problema. O caso exigia a realização de procedimento cirúrgico, que foi realizado pela equipe médica.

Ainda de acordo com a direção do hospital, após a cirurgia o paciente precisou de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apesar de todo esforço, não foi possível salvar a criança. A direção do pronto-socorro informa também que está a disposição da família para fornecer qualquer informação relativa ao atendimento realizado ao bebê.

Ana Sena

Jornal AGORA