Bêbado bate em mulher no meio da rua e acaba preso

Na madrugada deste sábado (11), um autônomo de 51 anos foi preso após dar murros na mulher, uma técnica de enfermagem de 45 anos, durante uma discussão. O caso aconteceu por volta das 1h, na avenida Grande Circular, bairro São José Operário, Zona Leste, e foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM).

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, consta no Boletim de Ocorrência (B.O), que policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando uma ronda ostensiva nas proximidades do local, quando avistaram uma movimentação intensa de pessoas.

Ao se aproximar do local, os PMs viram o autônomo agredindo a técnica de enfermagem com murros, que atingiram o nariz da mulher. O motivo da briga entre o casal não foi informado pela polícia.

Na delegacia, foi constatado que o homem estava sob o efeito de bebida alcoólica. O infrator foi autuado em flagrante por lesão corporal e ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele será submetido à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul da cidade.

