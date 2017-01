‘BBB17’ já tem dupla candidata a primeiro casal da edição

Ainda não rolou beijo, mas parece que Mayara e Antônio vão formar o primeiro casal da 17ª edição do “BBB” (Globo). Nesta quarta-feira (25), os dois não se desgrudaram dentro do confinamento. Os carinhos começaram pela manhã, no sofá da casa, logo depois que acordaram.

Depois, a advogada mineira (e líder) sentou no colo do gêmeo enquanto conversavam com os demais participantes na cozinha. E ainda houve mais alguns momentos fofos na piscina, na parte da tarde.

Como Antônio enfrenta um paredão contra o irmão, Manoel, o casal que ainda nem começou pode ser desfeito rapidamente. Mas Mayara já tratou de tranquilizar o “brother”.

“Sinto que você fica”, disse a mineira enquanto os dois estavam deitados no sofá no começo da manhã.

“Tomara. Tenho mais amigos que meu irmão”, respondeu Antônio, buscando uma explicação matemática para ficar confiante para o paredão.

Dentro do confinamento, a dupla já ganhou o apelido de “Matônio”, dado por Roberta, que começou a “shipá-los” (expressão em inglês que significa torcer para que fiquem juntos).

Folhapress