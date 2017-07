Bazar beneficente arrecada fundos para tratamento de criança com doença rara em Manaus

Por dia são gastos, em média, R$ 1 mil entre materiais para curativo e suplementos alimentares – Fotos: Reprodução

A família do pequeno Rafael Benjamin Santos de Aquino, de 3 anos, que sofre de Epidermólise Bolhoso – doença genética rara caracterizada por grande sensibilidade da pele -, realiza, neste domingo (30), um bazar beneficente para arrecadar dinheiro para auxiliar no tratamento da enfermidade.

Rafael sofre de uma doença caracterizada por grande sensibilidade da pele

De acordo com a mãe de Rafael, a decoradora de festas Jaqueline Aquino, de 22 anos, o filho foi diagnosticado com a doença ainda recém-nascido e, por dia, são gastos, em média, R$ 1 mil entre materiais para curativo e suplementos alimentares.

Leia também: Família pede ajuda para tratamento de jovem com leucemia em Manacapuru

“Ele nasceu apenas com uma lesão na boca e outra na cabeça, e os médicos achavam que não iriam aparecer outras. Porém, poucos dias após o nascimento começaram a aparecer outras lesões pelo corpo, como bolhas na pele e membranas mucosas. Os curativos são feitos dia sim, dia não, porque não temos condições de fazer todos os dias, os custos seriam de mais de R$ 20 mil por mês”, ressaltou.

Jaqueline explica que atualmente são usados cerca de 10 placas de curativo, conhecidas como “Mepilex Transfer” – bandagem de espuma fino, bastante adaptável e usado para a proteção da pele ou feridas muito exsudativas.

“Cada placa mede 15x20cm e custa em torno de R$ 100 [preço promocional]. Além disso, gastamos com a compra de suplementos alimentares que ele tem que tomar diariamente para ajudar no tratamento e cicatrização das lesões”, destacou.

A doença faz surgir bolhas na pele da criança

Rafael recebe o auxílio de um salário mínimo pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, além disso, a família conta ainda com a ajuda de doações por meio de campanhas na internet.

“Com a ajuda de uma amiga, criamos uma página no Facebook, onde compartilhamos o dia a dia do Rafael e, ainda, pedimos o apoio financeiro de pessoas que queiram nos ajudar nessa luta. Tem gente que faz depósito bancário, outras compram alguns curativos e suplementos e também têm aquelas que nos ajudam a promover bazar, rifas e até pedágio em sinais. Toda a ajuda é sempre bem-vinda”, frisou.

Leia também: Família de jovem com leucemia promove feijoada beneficente para realizar transplante

A decoradora informa informa que está aceitando doações de roupas, calçados e cosméticos para a realização do bazar beneficente em prol do tratamento de Rafael. Quem quiser colaborar pode entrar em contato com ela, por meio do número: (92) 99403-8653.

As doações também podem ser transferidas para o Banco do Brasil, agência 2-7, conta poupança 78111-8, variação 51, Rafael Benjamin Santos de Aquino, CPF 700927432-00.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Pais se mobilizam para tratar doença rara de filha na Tailândia

Campanha em redes sociais para ajudar bebê com doença rara chega a Manaus

Amazonense supera doença rara e vai representar o país nas paralimpíadas, no Rio