Bazar ajudará atleta do AM a disputar Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Para buscar um sonhado bicampeonato nacional, vale tudo. A campeã brasileira de jiu-jitsu Rebeca Rodrigues, 31, arrumou um jeitinho de angariar recursos para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado em São Paulo: ela promoverá um bazar e uma feijoada beneficente, neste sábado (22), a partir das 10h, no bar do Braga, localizado na rua Belo Horizonte, Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

“É muito complicado viver do jiu-jitsu. Vou fazer um bazar a quem quiser ajudar com a viagem. Devido à crise, as pessoas estão comprando peças usadas, é um comércio que ganha espaço. Consegui passagens e estadia com patrocinadores, mas quem me ajudar agora vai contribuir com minha alimentação e transporte. Algo no valor de R$ 600”, explicou Rebeca.

A faixa marrom pratica a modalidade há sete anos e é garçonete noturna e segurança nas horas vagas. Para sonhar com medalhas, a atleta da arte suave treina de três a quatro vezes por dia na academia Ribeiro

Jiu-Jitsu Manaus.

“Viajo confiante. Quero conquistas e mostrar aos poucos que me ajudam aonde verdadeiramente eu posso chegar”, afirmou a tetracampeã amazonense da Copa Osvaldo Alves, que em seu currículo ainda conta com o título de campeã sul-americana e brasileira por equipes em 2016, além do prêmio individual por quatro anos consecutivos (de 2012 a 2015) como a melhor atleta do Estado da categoria master média.

