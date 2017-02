Bayern goleia o Arsenal; Real vira sobre o Napoli

Quando o sorteio da Liga dos Campeões colocou o Bayern de Munique no caminho, os torcedores do Arsenal já esperavam um duelo duro nas oitavas de final. Mas qualquer expectativa de triunfo inglês se esvaiu logo na primeira partida.

Nesta quarta-feira (15), no Allianz Arena, o time alemão não tomou conhecimento e venceu por 5 a 1, com dois gols de Thiago Alcântara -Lewandowski, Robben e Müller fizeram os demais para o Bayern.

O gol solitário do Arsenal saiu de maneira sofrida: Sánchez perdeu o pênalti e marcou depois de falhar também no rebote. O tento faz com que o time inglês precise fazer 4 a 0 no jogo de volta, na Inglaterra, para avançar. Qualquer resultado inferior a esse dará a classificação ao Bayern. Um 5 a 1 para os ingleses levará o jogo para a prorrogação.

O próximo duelo entre as duas equipes está marcado para o dia 7 de março, às 16h45 (de Brasília).

Real Madrid

Com direito a golaço do volante Casemiro, o Real Madrid venceu o Napoli por 3 a 1 de virada, na Espanha e abriu vantagem sobre em confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe italiana saiu na frente com Insigne. Benzema, Toni Kross e o brasileiro marcaram na reação do time da casa.

Titular da seleção de Tite, Casemiro emendou de primeira um chute de fora da área, no alto. Pegou na veia: a bola entrou no canto direito de Pepe Reina, goleiro rival, que não teve qualquer chance no lance. Uma pintura que coroou a boa atuação do meio-campista, seguro no setor defensivo.

A volta do duelo está marcada para o dia 7 de março, na Itália. O Real poderá até perder por um gol de diferença que garantirá vaga nas quartas. Vale a regra do gol qualificado, portanto um triunfo por 2 a 0 classifica o Napoli. A decisão só passará aos pênaltis caso o Napoli vença pelo mesmo placar, 3 a 1.

Folhapress