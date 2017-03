Batucada comemora aniversário de Sebastião Júnior com festa no próximo domingo

Para comemorar o aniversário do levantador oficial do Garantido, Sebastião Júnior, a Batucada do Garantido realizará uma edição especial do tradicional “Ensaio-Show”. A festa será no dia 12 de março, a partir das 17h, no Almirante Hall, localizado na rua Padre Agostinho Martin, Santo Antônio.

Os cantores Leonardo Castelo e Márcia Siqueira são os convidados da festa, onde farão o aquecimento especial da galera para o aniversariante.

De acordo com Sebastião, serão incluídas no repertório toadas de vários anos do “Boi Do Povão” para animar e emocionar o público.

“Será meu aniversário, mas a festa é para o povo de alma vermelha, que me apóia desde que cheguei ao Garantido. Sou muito grato por tudo”, disse, completando que no dia 25 também estará presente, com todos os itens oficiais, na estréia do Curral do Garantido, em Manaus, que esse ano será no Cassam.

David Noronha, um dos coordenadores da Batucada em Manaus, disse que nada melhor do que começar os eventos do boi comemorando o aniversário do levantador.

“Temos a expectativa de que será uma festa com bastante participação do público. Com certeza será uma grande temporada de eventos”, avaliou, adiantando que os ensaios técnicos somente serão iniciados após o lançamento do CD.

