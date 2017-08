Baterista de Mötley Crüe faz sexo com namorada em banheiro de avião 

O baterista da banda de rock Mötley Crüe, Tommy Lee, passou cerca de 20 minutos com a namorada, Brittany Furlan, dentro do banheiro do avião da American Airlines.

O site norte-americano “TMZ” divulgou um vídeo no qual mostra o momento em que Lee deixa o banheiro. Menos de 30 segundos depois, a namorada sai do mesmo local com um largo sorriso.

Apesar da discreta saída do casal, que viajava para Miami, eles foram flagrados por um dos passageiros. De acordo com o site, os passageiros estavam contrariados, não com o banheiro, mas apenas com a “pequena turbulência”.

Fonte: Folha Press

Confira o vídeo: