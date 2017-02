Bate-boca movimenta primeira sessão na CMM

Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) apresentaram, nesta terça-feira (7), durante a primeira sessão no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), os três blocos partidários para a composição dos novos membros das comissões técnicas permanentes da casa legislativa. No momento do anúncio dos nomes das lideranças, a parlamentar Joana D’Arc (PR), nomeada como líder de um dos blocos, com indignação, contestou a sua saída repentina da liderança, pelo líder do Partido Republicano, Cláudio Proença (PR). Além dela, Chico Preto (PMN) também contrapôs com a constituição dos blocos, alegando não terem identidade política.

A divulgação dos nomes e a eleição para votação da presidência das comissões, irão acontecer na manhã desta quarta-feira (8), após o pequeno expediente.

Ao todo são 21 comissões técnicas permanentes, já contando com a Executiva, definida no dia 1º janeiro e composta pelos membros da mesa diretora. Cada comissão será composta por sete membros titulares e sete suplentes. As comissões técnicas permanentes devem obedecer ao princípio da proporcionalidade partidária, sempre que possível, e os membros serão definidos por meio do coeficiente partidário, ou de bloco, como diz o Artigo 36, do Regimento Interno.

Divisão de blocos

A composição dos três blocos configura-se com o 1º, classificado como base governamental e com um total de 31 vereadores para 106 vagas nas comissões, com a integração do PSDB (2 vereadores); PMDB (2 vereadores); PHS (4 vereadores); PTN (4 vereadores); PDT (1 vereador); PTC (2 vereadores); PTB (1 vereador); PSC (1 vereador); PRB (1 vereador); PRP (1 vereador) PSD (2 vereadores); Pros (1 vereador); PV (2 vereadores); PT (1 vereador); PCdoB (1 vereador); PSDC (1 vereador); PP (1 vereador); DEM (3 vereadores.), e tem como líder, o vereador Marcel Alexandre (PMDB).

Bate-boca

No segundo bloco considerado de oposição, são 8 vereadores para 27 assentos nas comissões – PSB (3 vereadores); PPL (1 vereador) e PR (4 vereadores). O líder é o vereador Cláudio Proença, que não foi aceito por Joana D’Arc, alegando não ter sido comunicada, já que até o final da reunião, antes do anúncio dos blocos, havia um consenso de que ela seria a líder. O desentendimento gerou um bate-boca na sessão, destacando uma desavença dentro do grupo de oposição.

“Foi feito a reunião para composição de blocos e definição de comissões. O que aconteceu é que ficou definido entre os vereadores do Partido Republicano de que iriamos compor um bloco, e que eu seria líder desse bloco. Aconteceu que tudo mudou. Os colegas não querem política, mas, sim politicagem”.

Segundo Joana, a vontade era de ficar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas destaca que as composições foram feitas conforme as conveniências de Proença. “Como sou advogada, eu que deveria estar na Comissão de Constituição e Justiça e não estou por eu ser minoria aqui na casa. Fiquei de fora, enquanto tem gente que nem é advogado e está na CCJ. Isso mostra a vontade de não fazer a representação conforme a intenção do povo”, vociferou.

Em resposta, o vereador Cláudio Proença afirmou que o bloco partidário em que o PR fechou teria apenas uma vaga na CCJ dentro da prerrogativa da proporcionalidade, que já estava sendo composta pelo PSB. Em conversa com o bloco da base do governo, caso Cláudio tirasse Joana D’Arc da liderança, e indicasse outro, eles abririam mão de uma vaga na CCJ. “Como líder do partido, tenho que pensar na viabilidade partidária dentro da Câmara. Eu não posso correr o risco de não ter ninguém nos representando. Eu tive de retirá-la como líder e me nomear para garantir uma vaga do PR na CCJ. Como somos um partido de oposição, precisamos ter alguém para avaliar todos os projetos que o prefeito estará enviando para nós”, disse Cláudio, salientando o nome do vereador Fred Mota (PR), como o indicado para compor a CCJ.

Questionado sobre a indignação de Joana por conta da mudança, Cláudio afirma que a vereadora pode até ter mais qualificação técnica do que ele, mas, ele possui eloquência, sendo esse o caminho que se deve seguir. “Como vereadores não temos que buscar interesse pessoal e sim do povo, e dentro desta casa precisamos transformar isso em diálogo”, afirmou.

Terceiro bloco

Já no terceiro e último bloco, composto apenas pelo PMN, ficou representado por Chico Preto (PMN) e William Abreu (PMN), para sete assentos nas comissões. Ao ser questionado se houve respeito à proporcionalidade, Chico afirma que sim, mas, que há um grande acordo de conveniência para evitar que ele consiga um lugar na CCJ. “Os blocos que foram formados agora não vão ser sustentados por muito tempo. Eles serão desfeitos. Se formou blocos apenas para ocupar espaço nas comissões, sem qualquer identidade política, ideológica e pauta, o que é ruim”.

Chico sugeriu para o presidente da casa, vereador Wilker Barreto (PHS), a manutenção dos blocos por mais tempo para provar que foram construídos por uma afinidade. “Quando você forma um bloco, o regimento é para grande expediente e discussões. E precisa ter cuidado para ter identidade de pauta e ter uma linha de atuação. Os blocos foram formados para ocupar as comissões e evitar que o PMN estivesse na CCJ”.

Wilker Barreto relembrou que na época em que Chico era presidente, era da mesma forma como é feito. Ele destaca que pode acontecer a construção de um bloco, e que pode durar 10 anos ou um dia, de acordo com afinidade política. “Pode ser que amanhã nas movimentações políticas, o que estava unido hoje, não vai estar unido amanhã. Agora, querer impor no processo democrático a permanência dos blocos juntos por 6 meses, é complicado. Não tem escrito isso em qualquer casa legislativa. Eu escuto por educação, mas, a incoerência é sem precedentes”.

Diogo Dias

EM TEMPO