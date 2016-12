Batalhão Ambiental resgata capivara no Beija Flor

Uma capivara foi resgatada na tarde desta segunda-feira (12), na Zona Centro-Sul de Manaus pelo Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (PM).

O resgate do animal, que tem o nome científico Hydrochoerus hydrochaeris, ocorreu nas proximidades do Conjunto Beija Flor, no bairro Flores.

A capivara foi resgatada pela equipe do Batalhão Ambiental e conduzida ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Em casos de crimes ambientais, a equipe destaca que basta ligar para o 190 ou para a linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547.

Portal EM TEMPO