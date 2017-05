Batalhão Ambiental apreende três toneladas de pescado ilegal em barco no Centro

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu três toneladas de pescado ilegal, na manhã desta terça-feira (2), em uma embarcação, na Manaus Moderna, no Centro de Manaus.

De acordo com informações do Batalhão Ambiental, o pescado foi apreendido por volta das 9h30, durante uma fiscalização no barco ‘São Bartolomeu’, que estava atracado na Balsa Amarela. Entre os peixes apreendidos está o Pirarucu.

O material e dono da embarcação deverão ser levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será realizado os procedimentos legais.

Denúncia

Para denunciar crimes ambientais ligue para o 190 ou para a linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547 / 988023699.

