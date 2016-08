Batalhão Ambiental apreende mais de 220 quilos de pirarucu ilegal na Panair, Zona Sul

Aproximadamente 206 quilos de Pirarucu fresco foram aprendidos pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) na manhã desta segunda-feira (29), em uma balsa de madeira, no porto da Feira da Panair, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com os policiais militares do Batalhão Ambiental, o produto foi aprendido durante uma fiscalização de rotina. O proprietário da carga não foi encontrado no local.

Ainda conforme o Batalhão, o Pirarucu está no período do defeso, devido a isso a comercialização da espécie é ilícita. O pescado só pode ser comercializado quando são oriundos de áreas de manejo ou criadores devidamente autorizados.

O material foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Após os procedimentos cabíveis na delegacia, o pescado será doado para entidades sem fins lucrativos conforme rege a Lei de Crimes Ambientais.

O Batalhão Ambiental orienta à população que exija do comerciante o certificado de origem do pescado que está sendo adquirido.

Com informações da assessoria