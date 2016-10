Batalhão ambiental apreende 15 m³ de madeira ilegal em Iranduba

Uma fiscalização no quilômetro 2, da rodovia Manoel Urbano, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), terminou com a apreensão de 15 m³ de madeira, tipo lenha, sem o Documento de Origem Florestal (DOF) na noite desta sexta-feira (21). O caminhão com a carga foi interceptado quando vinha da zona rural do município.

O Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas realizou abordou o caminhão e o responsável informou não possuir DOF. Por se tratar de um crime ambiental, previsto em Lei, o condutor e a lenha aprendida, juntamente com o caminhão, foram conduzidos ao 31° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.

O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá pelo crime em liberdade.

Lei

De acordo com o parágrafo único do Art. 46 da Lei n° 9.605/98, é crime “receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento”.

A pena de detenção é de seis meses a um ano, além de multa. Para denunciar crimes ambientais ligue para o 190 ou para o linha direta do Batalhão Ambiental 98842-1547.

Com informações da assessoria