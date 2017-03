Batalha de bandas locais movimentam festival de rock

O cenário musical de Manaus ganhou mais uma opção com a realização do festival Batalha de Bandas, dedicado a artistas do rock. O evento inicia nesse domingo (5), a partir das 14h, no Bar da Mamãe, localizado bairro Colônia Santo Antônio, Zona Oeste da cidade.

Trata-se de uma oportunidade para que os amazonenses coloquem seus talentos musicais em evidência, já que o evento pretende auxiliar bandas de rock promissoras, que estão em busca de um espaço para apresentar suas composições. A Batalha de Bandas abrirá espaço todas as vertentes do gênero.

Esta primeira edição contará com a participação das bandas Ressaqueados, Nirvana dos Pobres, Canalhas, Metal Milítia, Dromedários e Morgados. No domingo, além da abertura com um show de todas as bandas participantes, haverá ainda a definição do cronograma de apresentação decidido por meio de sorteios que definirão todas as chaves do

confronto.

As batalhas acontecerão regularmente aos domingos, sempre a partir das 14h e se estendendo até as 23h. Nesse primeiro dia de apresentações, a entrada é gratuita e as sete bandas participantes subirão ao palco. Nos próximos eventos, a entrada terá o valor simbólico de R$ 10 para ajudar nos custos de locomoção das bandas e manutenção do espaço.

O festival tem por objetivo organizar as bandas manauenses para a construção de um espaço mais forte e independente do rock como estilo musical na cidade de Manaus. Segundo o músico e produtor cultural Felipe Pasmo, responsável pela organização do evento, a ideia é proporcionar visibilidade para os grupos iniciantes e criar um espaço de encontro para os apreciadores das músicas de rock local.

“Queremos movimentar a cena do rock com as nossas bandas regionais e, quem sabe, futuramente, expandir esse festival para os municípios mais próximos, como Itacoatiara”, revelou o músico.

Com um sistema organizado em batalhas, como já adianta o nome do festival, no dia 12 de março acontecerá a primeira eliminatória desta primeira edição, na qual duas bandas se enfrentarão e somente uma sai vencedora e aguarda a próxima para um novo duelo. A cada domingo, as bandas que se apresentam para o confronto podem levar consigo outra banda parceira para fazer o show de abertura e encerramento do festival.

A fase eliminatória segue pelos próximos cinco domingos nesta primeira fase do festival. A grande final da primeira edição do Batalha de Bandas está prevista para acontecer no dia 16 de abril. Os prêmios para o campeão ainda não estão definidos, mas devem ser apresentados no decorrer da competição.

Após o fim do festival, uma nova seleção de bandas já está prevista para começar no dia 17 de abril, por meio da página do evento na rede social Facebook. Os interessados poderão conhecer os critérios de participação, se inscrever e concorrer a uma das dez novas vagas disponibilizadas pela direção do evento para a segunda edição.

A nova fase do festival deve ir até o mês de setembro. De acordo com Pasmo, a grande final poderá contar com a participação de uma atração nacional. “Nós estamos criando o festival para que as bandas iniciantes possam ter contato com essas bandas que já estão estabilizadas, que já tem público cativo e já tocam na noite. Queremos promover essa interação e, quem sabe, trazer uma banda nacional até o fim do festival”, contou.

Para mais informações sobre inscrições, basta entrar em contato pelo número (92) 99108-4866.

Laize Minelli

EM TEMPO