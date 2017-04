Basquete unificado conquista medalha inédita para o Brasil nos Jogos Latino-Americanos

O time de basquete unificado do Brasil conquistou, pela primeira vez, a medalha de bronze no 3º Jogos Latino-Americanos – Olimpíadas Especiais. Após uma semana de competições, o evento terminou nesta quinta-feira (27), com a reunião das delegações na cerimônia de encerramento.

Atletas deficientes e auxiliares compõem a seleção de basquete unificado, entre eles está o atleta parceiro, Lucas Monteiro, que no Brasil, dá aulas para os portadores de deficiência na Vila Olímpica do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), no Rio de Janeiro.

“Eu comecei como estagiário por dois anos e estou há um ano e meio como professor de educação física. Estou muito feliz com a nossa vitória, só tenho que agradecer a Deus e por todo apoio recebido. É um trabalho muito bonito, que é realizado com pessoas com deficiências e também sem deficiência, no mesmo time. E resultou, aqui no Panamá, em ser o terceiro colocado, medalha de bronze”, disse.

De acordo com Lucas, a preparação para os jogos foi muito curta e difícil devido à dificuldade dos atletas conseguiram conciliar os horários para os treinos. Ainda assim, o professor disse que ele só tem o que comemorar.

“A vitória é boa porque abre as portas para um caminho sempre crescente. Foi medalha inédita no basquete, então estamos muito felizes e orgulhos por representar muito bem o Brasil. Queremos também agradecer a Manaus e o Amazonas que estão sempre nos apoiando”, destacou.

Lucas Monteiro ainda ressaltou que a próxima meta é se preparar para o próximo mundial. “Agora é focar no Mundial da Special Olympics, em Abu Dhabi, que acontece em 2019. Se isso acontecer, esse será o maior feito para o nosso basquete unificado do Brasil. Mas para isso, precisamos de mais patrocínios para a viagem”, frisou.

A equipe ainda aproveitou para enviar uma mensagem para os leitores do Portal EM TEMPO.

Manoela Moura

EM TEMPO