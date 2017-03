Basquete do Fla faz tarde de autógrafos e realiza sorteios nesta sexta

Em Manaus, para enfrentar o Vasco num clássico pelo Novo Basquete Brasil (NBB), alguns jogadores da equipe do Flamengo estarão nesta sexta-feira (10), a partir das 14h, na loja oficial do clube, localizada no Carrefour de Flores, para uma tarde de autógrafos com os fãs da capital amazonense.

A informação é do empresário André Gesta, licenciado da marca, que conseguiu articular esse encontro junto à direção do clube.

A torcida rubro-negra está convidada para conhecer os ídolos de perto e ainda registrar o momento com fotos.

No local da tarde de autógrafos, os torcedores vão participar do sorteio de 10 ingressos para o jogo de amanhã (11), às 13h, na Arena Amadeu Teixeira, pelo returno da competição. Além dos ingressos, outros brindes com a marca do ‘Fla’ serão sorteados.

Com informações da assessoria