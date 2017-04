Base de clientes da banda larga fixa continua crescendo no país

O serviço de banda larga fixa recebeu 69,74 mil novos assinantes em fevereiro e registrou um aumento de 0,26% em relação ao mês anterior. Nos últimos doze meses, a banda larga fixa teve adição de 1,23 milhão de clientes (4,81%), e o número total de usuários do serviço no país chegou a 26,86 milhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De janeiro para fevereiro deste ano, os maiores crescimentos percentuais registrados foram no Espírito Santo com um aumento de 2,11%, no Rio Grande do Norte com 1,92% a mais, e no Piauí com crescimento de 1,71%. As maiores quedas foram observadas no Rio de Janeiro, com redução de 0,84% no número de usuários; no Amazonas, com queda de 0,47%; e no Rio Grande do Sul, com decréscimo de 0,38%.

Nos últimos doze meses, todos os estados apresentaram crescimento. Os maiores percentuais foram registrados no Maranhão e no Rio Grande do Norte, ambos com aumento de 11,98% na base de clientes.

Sabrina Craide

Agência Brasil