Basa é pressionado a explicar transferência de central de crédito para Rondônia

A classe política do Amazonas e setores ligados ao agronegócio, além de entidades representantes dos bancários, pressionam o Banco da Amazônia (Basa), sobre a decisão da diretoria executiva da instituição financeira em unificar as centrais de crédito do Amazonas e Rondônia, transferindo para Porto Velho, as decisões do setor.

A medida é contestada pela Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (Aleam), porque, na prática, retira do Estado a autonomia para gerenciar a liberação de crédito do agronegócio, agricultura familiar, pesca, entre outros.

Para o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, a decisão do banco, em centralizar as decisões em Rondônia, não pode trazer prejuízos aos amazonenses.”A expectativa do setor agropecuário é que a instalação dessa central em Rondônia não venha representar mais demora e burocratização na análise de projetos e concessão de financiamentos para o Amazonas.Uma das explicações dadas pelo banco diz respeito a força do agronegócio no estado de Rondônia, vamos continuar na expectativa que isso não nos prejudique”.

O deputado Platiny Soares (DEM), que propôs o requerimento indicativo para explicações por parte do Basa, a audiência com o banco teve a finalidade de mediar conflitos entre a instituição financeira, Sindicato dos Bancários e clientes. “Nós temos o interesse de que essa Central de Crédito seja instalada no Amazonas.Minha preocupação é que temos o Polo Industrial em Manaus e uma economia do setor primário crescendo e necessitando de maior acesso ao crédito do Banco da Amazônia. O caboclo do Amazonas precisa da central aqui”, disse.

Basa

Em audiência na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na última quarta-feira (11),o superintendente do Banco da Amazônia, Nélio de Jesus Gusmão, afirmou que, ao invés de criar demora, o processo ganhará mais agilidade. “As linhas de crédito do FNO estão disponíveis para todo o norte do Brasil. Estamos apenas unificando a parte de crédito dos estados do Amazonas e Rondônia. É essa a única mudança”, explicou.

Bancários

Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Amazonas(Seeb-AM) Nindberg Barbosa dos Santos, apresentou levantamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), que mostram o Amazonas, superando até mesmo o Estado do Acre (que já possui Central de Crédito), na aplicação de recursos.

Para o Sindicato dos Bancários, a criação de uma Central de Créditos em outro estado só trará malefícios para os empresários e pequenos produtores. Segundo Nindberg Barbosa, é a Central que avalia a concessão de empréstimos para os amazonenses e, se ela for instalada em outro estado, a tendência é que as concessões demorem mais ainda para serem distribuídas.

Para a presidente da Central do Sindicato Brasileiro dos Bancários no Amazonas (CSB-AM), Maria Luziete, a resposta, ao invés de convencer, causou revolta. “Se for preciso fecharemos as ruas, órgãos e até mesmo a sede do Basa aqui em Manaus, para recebermos a central de volta. O que estão fazendo com os pequenos e médios empreendedores no Amazonas é uma verdadeira afronta”.

Emprego e Renda

O Banco da Amazônia tem cerca de três mil empregados, respondendo a 64% das aplicações de crédito de fomento no Norte, por meio do FNO. Conforme o Seeb-AM, em 2016 o Amazonas liberou créditos na ordem de R$ 2 bilhões, beneficiando 3.952 não rurais e 30.769 rurais trabalhadores do setor primário.

EM TEMPO

