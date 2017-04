Barracas e banheiro construídos em APP do Igarapé do Mariano são retirados pela prefeitura

Um trecho da área de preservação permanente (APP), na comunidade Novo Paraíso, no Tarumã, vinha sendo ocupado irregularmente por barracas utilizadas para a venda de bebidas e comidas. Na manhã desta quarta-feira (26) as edificações foram retiradas.

No local, além de equipamentos de som e material de construção, os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), juntamente com policiais da Força Tática e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM), encontraram um banheiro improvisado instalado nas proximidades da margem do curso d’água, que é afluente do Igarapé do Tarumã.

No último dia 10, a fiscalização da Semmas esteve no local, depois de receber denúncias acerca do impacto causado à praia pelo bar e restaurante. Na oportunidade, a responsável pelo estabelecimento foi notificada a deixar a área num prazo de dez dias, sob pena de ter todas as estruturas demolidas.

“Retornamos hoje (quarta-feira) à área juntamente com os órgãos que integram o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap) para constatar o descumprimento da notificação e proceder a retirada”, afirmou o diretor de Fiscalização da Semmas, Enéas Victor.

EM TEMPO

Com informações da assessoria