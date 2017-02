Bares são multados em operação de combate à poluição sonora

Um total de 302 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 27 mil, foi aplicado em multas durante operação de combate à poluição sonora realizada na noite desta sexta-feira (10), e madrugada de sábado (11), em bares denunciados por conta do barulho e que vinham descumprindo ordens administrativas de interdição de uso do som. A operação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), da Prefeitura de Manaus, e Batalhão Ambiental da Polícia Militar.

Um dos bares, situado no São Jorge, Zona Oeste, recebeu auto de infração de 51 UFMs por descumprimento de interdição. Na Praça de Alimentação do Conjunto Tocantins 2, na Chapada, zona Centro-Sul, foram lavrados dois autos de notificação para que os proprietários dos estabelecimentos providenciassem o licenciamento ambiental do sistema sonoro.

Outro bar, situado na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, recebeu auto de infração com multa diária de 200 UFMs por estar funcionando com som, apesar de interditado, e sem licenciamento. O bar teve também equipamentos de som apreendidos.

Outros dois estabelecimentos tiveram auto de apreensão e infração aplicados na Rua 13 de Maio, no Educandos, também na zona Sul. O Departamento de Fiscalização da Semmas informou que as operações serão intensificadas em parceria com o Batalhão Ambiental.

