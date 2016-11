Bares são multados em até R$ 5 mil durante operação de combate à poluição sonora em Manaus

Com objetivo de combater a poluição, uma operação foi realizada na noite desta sexta-feira (4) em bares situados nas zonas Norte e Oeste de Manaus. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e a Força Tática da Polícia Militar.

O primeiro estabelecimento autuado foi a Distribuidora e Bar Empório, situado na avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. O local já havia sido notificado e interditado anteriormente por conta de denúncias recebidas pela Semmas.

Na sequência, o Pagode e Forró do Panda, na mesma avenida. Ambos receberam multa no valor de 51 UFM’s (Unidades Fiscais do Município), o equivalente a R$ 4,7 mil, e tiveram as mesas de som apreendidas.

Na Zona Oeste, os fiscais realizaram a interdição do Bar Videokê da Loira, situado na rua Venceslau Brás, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

As operações noturnas ocorrem sempre nos finais de semana e tem como finalidade fiscalizar estabelecimentos denunciados por poluição sonora.

Com informações da assessoria