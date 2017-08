‘Barés’ são convocados para seleção brasileira

Mario César (esq) e Marcinho marcam história no futebol de sete amazonense – Divulgação

O goleiro Mário César, 33, e o fixo Marcinho, 35, da equipe do Manaus/Área Verde Futebol Clube, entram para a história do futebol de 7 (society) como os primeiros amazonenses a serem convocados para a seleção brasileira. Os jogadores, destaques pelo Manaus nas competições locais e nacionais, vão integrar o grupo do Brasil, que disputará a Copa do Mundo de futebol de 7, na cidade de Retalhuleu, na Guatemala, com a participação de 16 países, entre os dias 19 a 29 de outubro.

Para chegar ao mundial em condições de lutar pelo título, os atletas amazonenses terão um período de 15 dias de preparação, sendo uma semana de treino intensivo no Rio de Janeiro e a outra fase na Guatemala, para adaptação ao local dos jogos da competição.

Com passagem no futebol de base do Tarumã, Fast Clube, Princesa do Solimões e Portuguesa-RJ e no profissional por Nacional, Libermorro e Clipper Clube, Mário César disse que a “ficha ainda não caiu”. Para ele, parece um sonho, mas que é uma realidade fantástica.

“Ainda não caiu minha ficha porque foi tudo rápido. A Liga Amazonense de Fut7 me informou através de uma ligação e a carta de convocação chegou ao meu e-mail. Ainda estou tentando acreditar, porém, muito feliz por ser lembrado pela seleção”, disse o atleta, que ficou surpreso, mas afirmou que é o resultado de seu trabalho no clube.

“Para mim foi uma surpresa. Ano passado foi bom para mim e para o clube. Fomos campeões amazonenses, fui eleito melhor goleiro da competição e ganhamos vaga na Taça Brasil, no Rio de Janeiro. Fizemos uma grande competição, ficamos em terceiro. Consegui me destacar. Creio que isso foi um passo importante para essa

convocação”, contou.

Outro que ficou feliz pela convocação inédita e histórica foi o fixo Marcinho, com passagem por Sul América e Fast Clube, sendo um dos fundadores do Manaus/

Área Verde FC.

“Recebi a convocação com muita surpresa, na verdade, até agora ainda não acredito. A emoção foi grande na hora que recebi a ligação do presidente da federação local, e depois o e-mail com a carta/convocação. É algo inexplicável. É um turbilhão de sentimentos, de memórias, de tudo que já passei no futebol. É muita emoção”, disse

emocionado.

Empolgado pela oportunidade de jogar na seleção brasileira e numa competição internacional, o jogador amazonense afirma que o Estado possui bons valores e tem condições de revelar vários talentos para o futebol de 7 do país.

“O Amazonas tem excelentes jogadores, isso é indiscutível. Essa convocação com certeza vai abrir muito mais portas para outras convocações. No Manaus/Área Verde FC tem muitos atletas sendo monitorados por clubes de outros Estados e também da seleção brasileira”,

finalizou.

Paulo Rogério

EM TEMPO