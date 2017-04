Barco PAI inicia calendário de atendimentos em Guajará

O Barco PAI “Todos pela Vida” começa nesta quarta-feira (12), o calendário de atendimentos em Guajará (a 1,6 mil quilômetros de Manaus). A cidade é a segunda da calha do Juruá a receber a embarcação do Governo do Estado, que oferece mais de 30 serviços nas áreas de saúde, cidadania, assistência social e educação. A embarcação ficará na cidade até o dia 20 de abril, ancorada no porto do município e na comunidade de Boa Fé, que tem o maior índice populacional.

Reformado com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS), presidido pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, o Barco PAI “Todos pela Vida” ficará na calha do Juruá até o dia 9 de julho. Neste período, os atendimentos serão feitos nas sete cidades da calha e em 23 comunidades rurais e indígenas. A primeira cidade do roteiro foi Envira, onde mais de 18,2 mil atendimentos foram realizados.

“Superou nossas expectativas. Conseguimos atender mais de cinco mil pessoas com serviços como emissão de documentos, previdência social e os atendimentos na área de saúde, com uma busca enorme pelos novos serviços de ultrassonografia e Citologia em Meio Líquido”, disse o secretário-executivo de Cidadania da Sejusc, Eduardo da Silva. A Sejusc é responsável pela embarcação.

Os serviços na área de saúde foram os mais procurados, conforme o balanço da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. No barco, a população tem acesso a consultas com clínicos gerais, oftalmologista, dentista e também é possível fazer exames como transvaginal e a inédita Citologia em Meio Líquido, o preventivo com diagnóstico mais preciso que o papanicolau nos casos de câncer de colo uterino.

“Também priorizamos a Agenda Criança Amazônia, trabalhando forte, em Envira, na questão da evasão escolar. Fizemos reuniões com os gestores escolares da Seduc e promovemos uma busca ativa de estudantes que tinham abandonado a sala de aula, para tentar reverter o quadro”, acrescentou Silva.

Outra iniciativa de destaque realizada através do barco PAI é a busca ativa de pessoas com deficiência para a doação de cadeiras de rodas, bengalas e muletas e a entrega de mosquiteiros impregnados para combater a malária, que tem alto índice de transmissão na região.

Em Guajará, a expectativa é alcançar a marca de 20 mil atendimentos porque moradores de cidades vizinhas do Estado do Acre devem buscar os serviços. Depois de Guajará, o barco PAI “Todos pela Vida” segue para Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari e Juruá.

Com informações da assessoria