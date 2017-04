Barco naufraga nas proximidades de Alvarães

O barco ‘Mestre Ênio’ naufragou, na manhã desta terça-feira (25), após bater em um tronco de uma arvore, no rio Solimões, nas proximidades do município do município de Alvarães (a 531 Km de Manaus).

De acordo com informações, a embarcação bateu em um tronco de madeira que estava na margem do rio e começou a afundar. Entretanto, ao perceber que o barco estava naufragando a tripulação conseguiu amarra-lo na margem, e retirar os passageiros.

Mais de 100 pessoas estavam na embarcação, felizmente ninguém ficou ferido. O barco faz trajeto Manaus/Juruá. Os passageiros foram levados para o município de Tefé, de onde pegaram outro barco para seguir viagem.

A reportagem entrou em contado com a Capitania, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Mara Magalhães

EM TEMPO