Barco naufraga com 70 pessoas no Pará e bombeiros resgatam 7 corpos

Um barco com 70 pessoas a bordo naufragou no rio Xingu, no Pará, na noite desta terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 sobreviventes e outros sete corpos já foram resgatados. Os demais ocupantes da embarcação continuavam desaparecidos até a publicação deste texto.

O barco-motor, batizado de “Capitão Ribeiro”, saiu do porto da Praça Tiradentes, em Santarém, na noite da última segunda (21), e teria como destino a cidade de Vitória do Xingu, ambas no Pará.

No meio do trajeto, a embarcação fez conexões nas cidades de Prainha e Monte Alegre. Por volta das 18h desta terça (22) realizou uma terceira parada no município de Porto de Moz, onde recebeu cerca de 40 novos passageiros.

A principal suspeita é de que uma tempestade teria provocado o naufrágio. O barco submergiu em Vila do Maruá, uma região conhecida por “Ponta Grande” que ainda pertencente à cidade de Porto de Moz.

Os sete corpos localizados na manhã desta quarta (23) são de cinco adultos, um adolescente e uma criança. A assessoria do Corpo de Bombeiros confirmou que a embarcação estava com 70 passageiros aproximadamente, mas não informou o número exato. Os corpos foram levados pela Polícia Civil para Porto de Moz.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Pará montaram uma operação conjunta para localizar as vítimas. Já a Polícia Civil vai abrir uma investigação para apurar as circunstâncias do naufrágio.

O acidente registrado nesta terça ocorre 20 dias depois de outro naufrágio no Norte, desta vez no rio Amazonas, com nove desaparecidos. O episódio vinha sendo considerado até então o maior acidente em número de desaparecidos ou mortos desde 1981.

No dia 2 de agosto, uma colisão de um navio cargueiro contra um comboio de nove balsas no rio Amazonas entre as cidades de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará, deixou nove pessoas desaparecidas. Os corpos das vítimas ainda não foram resgatados do rio até o momento.

