Barcelona vence de virada; Atlético de Madri bate o Bayern

Depois de golear o Celtic por 7 a 0 em sua estreia na Liga dos Campeões, o Barcelona teve um jogo mais difícil nesta quarta-feira (28).

Fora de casa e desfalcado de seu principal astro, o lesionado Lionel Messi, o time espanhol sofreu para vencer de virada o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, por 2 a 1.

Arda Turan e Gerard Piqué fizeram os gols da equipe catalã. Já Neymar, que teve boa atuação, contribuiu com uma assistência para o gol do meia turco. Quem abriu o placar para o time alemão foi o belga Thorgan Hazard, irmão mais novo de Eden Hazard, do Chelsea.

O resultado mantém o Barça na liderança do Grupo C, com seis pontos. O próximo duelo é com o Manchester City de Pep Guardiola, em 19 de outubro, no Camp Nou. O time inglês empatou com o Celtic por 3 a 3 e soma quatro pontos.

Liderança em Madri

O Atlético de Madri mantém a força na Liga dos Campeões. Atual vice-campeão da competição, o time do técnico Diego Simeone venceu o Bayern de Munique em casa por 1 a 0, gol de Carrasco. Com o resultado, a equipe se isolou na liderança do Grupo D, com seis pontos —os alemães têm três pontos.

No único gol da partida disputada no Estádio Vicente Calderón, marcado aos 34 min do primeiro tempo, Carrasco partiu em velocidade pela esquerda e, mesmo marcado por dois jogadores, bateu cruzado. A bola bateu na trave antes de entrar.

A chave de Atlético e Bayern ainda teve o duelo entre Rostov e PSV Eindhoven. Atuando na Rússia, o time holandês arrancou um empate por 2 a 2. As duas equipes, que vinham de derrota, têm um ponto e dividem a lanterna.

Empate do City

O Manchester City teve trabalho na Escócia e fez a pior partida sob o comando de Pep Guardiola na temporada. Nesta quarta-feira (28), em partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões, o time inglês apresentou muitos problemas na parte defensiva e não conseguiu conter as investidas do Celtic, que ficou três vezes em vantagem no placar, mas, mesmo assim, não saiu com a vitória.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o time inglês ainda conseguiu se recuperar dentro de campo e arrancou um empate por 3 a 3 fora de casa.

O empate faz a equipe comandada por Guardiola ver o Barcelona disparar na liderança do Grupo C da Liga dos Campeões.

Os ingleses se mantêm na segunda posição com quatro pontos conquistados, enquanto os espanhóis assumem a ponta isolada com 100% de aproveitamento.

