Barcelona ou Paris Saint-Germain? Estafe de Neymar diz que jogador vai ser vencedor nas duas opções

A avaliação do estafe de Neymar é que o jogador se colocou em uma situação em que é impossível perder. Ele pode se transferir para o Paris Saint-Germain (FRA) e se tornar o jogador de maior salário do futebol mundial. Mas pode permanecer em Barcelona, como pedem seus companheiros de elenco e ganhar um contrato reformado, com aumento salarial.

O cacife do atacante só aumentou desde os dois gols marcados no amistoso do time espanhol com a Juventus (ITA), no sábado (22), nos Estados Unidos.

O pai do atacante terá conversa com dirigentes do Barcelona nesta semana. Os advogados do jogador estão na Europa para a definição.

O zagueiro Piqué publicou neste domingo (23), em sua conta no Instagram, foto abraçado com Neymar e a mensagem “se queda” (“ele fica”, em espanhol). Não houve desmentido ou confirmação da parte do brasileiro.

O PSG está pronto para pagar a multa rescisória para contratá-lo. São 222 milhões de euros (R$ 808 milhões). Seria a transferência mais cara da história do futebol.

Neymar receberia salários de 40 milhões de euros por ano (R$ 145,7 milhões), incluídos contratos de patrocínio.

Os acordos estão redigidos, mas não assinados. Como a Folha de S.Paulo publicou na edição de quinta (20), as pessoas que circulam em volta de Neymar estão convencidas de que a transferência é o melhor para a carreira do jogador. Mas ele, não.

De acordo com o jornal catalão “Sport”, os dirigentes do PSG consideram ter sido um erro a permissão para que Neymar participasse da excursão do Barcelona pelos Estados Unidos.

