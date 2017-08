Barcelona confirma contratação de Paulinho por R$ 151 milhões

Paulinho se transformou no quarto reforço mais caro da história do Barcelona ao lado de Marc Overmars e David Villa

O Barcelona anunciou oficialmente nesta segunda-feira (14) a contratação do meio-campista brasileiro Paulinho. O jogador será submetido a um exame médico na quinta-feira (17) e a assinatura do contrato e a apresentação oficial do novo atleta da agremiação azul-grená também serão na mesma data.

Em nota oficial, o clube catalão comunicou que desembolsou uma quantia significativa de 40 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões) e que a cláusula de compra do jogador ficou fixada em 120 milhões de euros (R$ 452 milhões).

Segundo dados do site especializado Transfermkt, Paulinho se transformou no quarto reforço mais caro da história do Barcelona ao lado de Marc Overmars e David Villa. Apenas Neymar, Luis Suárez e Zlatan Ibrahimovic custaram mais aos bolsos do time catalão. Nas redes sociais, torcedores do clube cornetaram a contratação com memes.

Paulinho, de 29 anos, teve destaque desde que trocou o Tottenham pela China. Além disso, ele é um dos principais jogadores do esquema de Tite na Seleção Brasileira. O Barcelona segue negociando com Coutinho e Dembélé, independente da contratação do ex-Corinthians.

O volante do Guangzhou Evergrande, dirigido por Luiz Felipe Scolari, desejava a transferência desde o início das conversas, mas esbarrava na posição irredutível dos proprietários de seu clube, que disseram não a uma oferta de 27 milhões de euros apresentadas ao Barça no mês passado. Então o time catalão teve que ampliar o investimento.

A decisão do Barcelona em pagar 40 milhões de euros (R$ 151 milhões) aproximadamente por Paulinho irá remunerar não apenas o Guangzhou Evergrande- CHN, equipe defendida pelo volante brasileiro. Corinthians, Juventus, Bragantino e Audax, além de duas equipes europeias, têm direito à cláusula de solidariedade aos clubes formadores que repartem 5% do valor total do negócio. O Corinthians receberá cerca de R$ 1,2 milhão.

Técnico de Paulinho na China, Luiz Felipe Scolari disse durante o fim de semana que a transferência premia o bom trabalho do Guangzhou. “O Paulinho é um jogador com grandes qualidades individuais, ele é um excelente jogador, tanto para o seu clube como para a seleção nacional. “O alto preço pago pelo Barcelona é um forte reconhecimento do Guangzhou Evergrande. Desejamos a ele o melhor e que ele possa abraçar um futuro brilhante”, disse.

