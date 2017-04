Barça vence Real Sociedad sem Neymar e Messi fica a dois gols do 500º

Com cinco gols só no primeiro tempo e zero no segundo, os primeiros 45 minutos da vitória do Barcelona por 3 a 2 sobre a Real Sociedad não deixaram a desejar para os fãs do futebol ofensivo. Messi fez dois gols e se aproximou da impressionante marca dos 500 na carreira -com 498, agora faltam só dois.

Neymar, suspenso, e Mascherano, com dores musculares, foram desfalques na partida. O outro gol do Barça foi marcado por Paco Alcácer. A equipe visitante descontou com Umtiti (contra) e Xabi Prieto, que aproveitou lançamento do brasileiro Willian José. O resultado deixa o time catalão com 72 pontos e a três de distância do líder Real Madrid, que tem uma partida a menos. Já a Real Sociedad ocupa a sétima colocação com 52.

500 GOLS

Messi entrou em campo com um histórico de 496 gols na carreira. Sem Neymar em campo, sobrou só para ele a responsabilidade de encontrar espaços entre a defesa adversária, já que essa não é a característica principal do centroavante Suárez. E o argentino não decepcionou.

Alcácer carregou a bola pela esquerda do ataque e acionou Messi no lado oposto do campo aos 16 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 levantou a cabeça e acertou um bonito chute de fora da área, sem dar chance para Rulli.

Posteriormente, o argentino marcou seu 498º gol como profissional aos 36, mas a jogada em questão teve maior toque de sorte Suárez concluiu pela esquerda e viu o goleiro fazer a defesa. Bem posicionado e oportunista como um centroavante, Messi só tocou para a rede. Agora faltam dois gols para os 500.

Messi ainda deu assistência para o terceiro gol da equipe, desta vez marcado por Paco Alcácer. O meia-atacante fez bom domínio pela esquerda e chutou cruzado, na saída de Rulli, para deixar o seu.

NEYMAR

Expulso na derrota para o Málaga no dia 8 de abril, Neymar segue suspenso e não enfrentou a Real Sociedad nesta tarde. Na ocasião, o camisa 11 ironizou a decisão do árbitro e acabou recebendo um gancho de três partidas; deste modo, é certeza que perderá também o clássico contra o Real Madrid no dia 23, no Santiago Bernabéu -o craque está disponível para o jogo de volta da Liga dos Campeões contra a Juventus.

Sua ausência não foi tão sentida em função da boa atuação de Paco Alcácer, que até marcou. O brasileiro esteve presente no Camp Nou neste sábado e publicou foto em sua conta do Instagram.

