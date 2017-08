Barça só enviará liberação de Neymar após dinheiro cair na conta

A estreia de Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain em jogos oficiais poderá ser adiada mais uma vez. Isso porque a Liga Francesa ainda não recebeu, da Espanha, a documentação necessária para o brasileiro ser regularizado. Segundo o jornal “Sport”, a liga espanhola está esperando o pagamento total dos 222 milhões de euros (R$ 820 milhões).

O Barcelona ainda está no processo de validação do pagamento e dos documentos fornecidos pelo Paris Saint-Germain para poder entrar em contato com a liga espanhola.

A agremiação da capital da França espera regularizar Neymar a tempo da segunda rodada do Campeonato Francês. O duelo entre PSG e Guingamp será no domingo (13), às 16 horas (de Brasília), no Stade du Roudourou.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, alega que a documentação está completa e que não há motivo por essa demora. “Nós estamos em contato com os espanhóis, são contratos complexos, mas está tudo certo”, disse.

O jornal francês “L’Equipe” explica que, após a chegada da documentação da Espanha, o clube parisiense tem até às 0h de sábado para inscrever Neymar a tempo para sua estreia na segunda rodada na competição. Oficialmente, o Barcelona tem até o dia 18 de agosto para enviar os documentos para a Liga Espanhola.

